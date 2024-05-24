Минск, 24 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Иран разберётся в том, что произошло с погибшем президентом Эбрахимом Раиси. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Белорусский лидер отметил, что «мерзкая и омерзительная» позиция Соединённых Штатов по санкциям запрещали обслуживать вертолёт иранского президента, что привело в конечном итоге к катастрофе, в которой погиб Раиси.

«Они же запретили его обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер добавил, что США ввели санкции и в отношении его самолёта.

«Они (в США) все верующие. Ну если верующие, пусть ждут. Он (Бог) им пришлет ответку, так себя не ведут в мире. Я не мистик, но придет время, за это они все ответят, ответят сполна, они там за океаном не укроются», — сказал Лукашенко.

В свою очередь президент России Владимир Путин указал на то, что Раиси сопровождала делегация на вертолётах российского производства, и полёт состоялся без проблем в тех же условиях.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая. Воздушное судно потерпело крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Раиси похоронили 23 мая в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США одним из косвенных виновников авиакатастрофы с Раиси. Свою точку зрению Зариф обосновал введёнными Вашингтоном санкциями против Тегерана, которые касаются обслуживания самолётов и приобретения авиационных запчастей из-за рубежа.

В свою очередь администрация Белого дома назвала нелепыми обвинения Ирана в том, что Соединённые Штаты причастны к гибели Раиси.