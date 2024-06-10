Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Главы МИД стран БРИКС начали совещание 10 июня с минуты молчания в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, погибшем в авиакатастрофе 19 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил в начале встречи почтить память Раиси и погибшего иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана ещё раз и, конечно, семьям погибших», — сказал Лавров и попросил всех присутствующих встать.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня встреча глав МИД стран БРИКС началась в Нижнем Новгороде. На совещании присутствуют делегации из стран, недавно присоединившихся к БРИКС — Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Иран представляет исполняющий обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Авиакатастрофа, в которой погиб Раиси, произошла 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт, на котором президент Ирана, Абдоллахиан, губернатор Малек Рахмати и представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммад Али аль-Хашем возвращались с церемонии открытия гидроузлов двух ГЭС, рухнул. Погибли все, кто был на борту, — пять пассажиров и три члена экипажа.

Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу спасателей МЧС с оборудованием для содействия. Глава государства в связи с гибелью Раиси выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

По итогам расследования катастрофы Генштаб Вооружённых сил Ирана в конце мая сообщил, что исключает версию, согласно которой вертолёт с Раиси потерпел крушение из-за взрыва, произошедшего в результате диверсии. Специалисты провели экспертизы, в ходе которых оценили расстояние между обломками вертолёта и их расположение на земле.