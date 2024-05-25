Москва, 25 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни выразил соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

Максим Блинов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оставляет запись в книге соболезнований

«С. В. Лавров выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Э. Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна (Амир) Амирабдоллахиана. А. Багери Кяни поблагодарил руководство Российской Федерации за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание иранскому народу, на долю которого выпало это тяжелое испытание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили «твёрдый настрой» на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнёрства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договорённостей и проектов в самых различных областях в рамках двустороннего взаимодействия.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая. Воздушное судно потерпело крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной случившегося, вероятно, стали крайне сложные погодные условия. Он уточнил, что полёт проходил над горной, труднодоступной местностью в условиях густого тумана и снега.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине. Кроме того, российский президент отметил неоценимый личный вклад иранского главы в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.