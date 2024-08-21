Тегеран, 21 августа, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана отверг опубликованную изданием Fars информацию о причинах крушения вертолёта президента страны Эбрахима Раиси. Об этом 21 августа сообщило иранское агентство Mehr.

Global Look Press/Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

«Управление Генерального штаба ВС Ирана по связям с общественностью выступило с заявлением, в котором решительно отвергло утверждения Fars о причине крушения вертолёта Раиси и объявило, что всё, что было упомянуто в отчёте, искажено и является ложным», — говорится в сообщении.

Также иранский Генштаб призвал средства массовой информации более осторожно подходить к публикации материалов, касающихся сферы обороны и безопасности, и согласовывать их с министерством обороны.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа агентство Fars со ссылкой на источник в иранских спецслужбах сообщило о завершении расследования авиакатастрофы, в которой погиб Эбрахим Раиси. Согласно заявлению, службы безопасности и разведка квалифицировали произошедшее как несчастный случай. При этом отмечалось, что на борту вертолёта якобы находилось на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, что не позволило пилоту набрать необходимую высоту для избежания авиакатастрофы.

Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана, произошла 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Похороны Эбрахима Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде.