Тегеран, 2 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Во внеочередных выборах президента Ирана, которые состоятся 28 июня, будет в качестве одного из кандидатов участвовать экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад, сообщил 2 июня Telegram-канал государственного телевидения страны.

Zuma/TASS Махмуд Ахмадинежад

«Уверен, что все проблемы страны можно решить при максимальном использовании национальных возможностей», — заявил Ахмадинежад после регистрации на выборах.

В рамках предвыборной программы кандидат в президенты заявил о планах вести комплексную борьбу с бедностью и повышать уровень благосостояния народа.

Ахмадинежад занимал пост президента с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. При нём произошло ускорение развития ядерной программы. Он выдвигал свою кандидатуру в президенты на выборах 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами объявил дату досрочных выборов президенте — 28 июня. Выборы проходят досрочно в связи с гибелью 19 мая президента Ирана Эбрахима Раиси.

Регистрация кандидатов началась 30 мая и завершится 3 июня, с 12 июня по утро 27 июня будет идти предвыборная кампания.

К настоящему моменту на выборах главы Ирана зарегистрировались 12 кандидатов, в том числе депутаты парламента Масуд Пезешкиян, Ахмад Расулинежад, Вахид Хаганиян. Также в президенты Ирана баллотируется женщина — бывший депутат Зохре Элахиан.

Свои кандидатуры также выдвинули бывший командующий Корпуса стражей исламской революции Сейед Вахид Хагганиан, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший глава иранского парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати.

Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение неподалёку от границы с Азербайджаном. Кроме президента Ирана, погибли ещё восемь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана. Похороны Раиси состоялись 23 мая в его родном городе Мешхеде.

Президент России Владимир Путин выразил Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи соболезнования в связи с гибелью президента. Путин назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим свою жизнь служению родине.

Генштаб Вооружённых сил Ирана, согласно предварительным итогам расследования гибели Раиси, исключил версию о том, что вертолёт президента потерпел крушение из-за взрыва, ставшего результатом диверсии.