Мешхед, Иран, 24 мая, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Почти 3 млн человек пришли попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде. На церемонии также присутствовали семья погибшего, высокопоставленные и официальные лица страны, сообщило 23 мая агентство ISNA.

Иван Шилов ИА Регнум Иран без Раиси

«Около 3 млн человек приняли участие в церемонии прощания с погибшим президентом и его спутниками в Мешхеде. Часть из них были паломниками, приехавшими из других городов», — процитировали авторы префекта города Мохсена Давари.

Мешхед стал последним городом, где прошла церемония прощания с иранским лидером.

Тело Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолёта вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, было захоронено в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая Эбрахима Раиси похоронили в родном городе Мешхед. Трансляцию похорон вёл иранский телеканал IRIB. В Тегеране также прошло траурное шествие в честь погибшего президента. От России на церемонии прощания присутствовал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Церемония прощания с Раиси и его спутниками началась 21 мая в городе Тебризе.

Вертолёт, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек. Причины катастрофы установит специальная комиссия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией. Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа, отметил Путин.