Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Кремль пока не получил информацию, кто будет представлять Иран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, который пройдёт 3 — 4 июля, заявил 7 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты спросили, кто сможет прибыть на саммит вместо погибшего в мае президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Раиси разбился при крушении вертолёта 19 мая. Вместе с ним погибли министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Обязанности иранского президента временно исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.

Избирательный штаб Ирана 20 мая объявил, что выборы нового президента страны назначили на 28 июня. Мохбер отказался в них участвовать.

Иран официально вступил в ШОС в июне 2023 года. Решение об этом приняли в ходе саммита, который проходил в Индии. Исламская республика стала девятым членом организации.