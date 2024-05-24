Минск, 24 мая, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси сопровождала делегация на вертолётах российского производства, и полёт состоялся без проблем в тех же условиях. На это указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске 24 мая.

Александр Мельников/РИА Новости Многоцелевой вертолет Ми-171А2

«Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолётах. И вертолёты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — отметил российский лидер.

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в гибели Раиси виновны Соединённые Штаты, так как своими санкциями запрещали обслуживать вертолёт иранского президента.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая. Воздушное судно потерпело крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Раиси похоронили 23 мая в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.

21 мая турецкое издание Turkiye писало, что Раиси обычно летал на российских вертолётах Ми-171, но в день трагедии он полетел на американском Bell-212. Помимо того, что Раиси передвигался на вертолёте 30-летней давности, также менялся состав пассажиров, указывает издание.

24 мая генштаб ВС Ирана сообщили, что, по предварительным итогам расследования, вертолёт Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью. В генштабе отметили, что на фрагментах вертолёта не нашли следов пуль или других подобных повреждений. В заявлении также отмечается, что пилот двигался по запланированному маршруту и не менял траекторию полёта.