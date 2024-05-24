Тегеран, 24 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. США несут ответственность за крушение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, поскольку американские санкции направлены против гражданских авиационных систем, заявил 24 мая секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, глава Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Резаи.

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«США дважды виновны в том, что это произошло», — сказал генерал, слова которого приводит агентство Jamaran.

Во-первых, пояснил он, у США ещё до революции в Иране были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, добавил Резаи, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана.

Такую же точку зрения 24 мая выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что «мерзкая и омерзительная» позиция Соединённых Штатов по санкциям запрещали обслуживать вертолёт иранского президента, что привело в конечном итоге к катастрофе, в которой погиб Раиси.

В свою очередь президент России Владимир Путин указал на то, что Раиси сопровождала делегация на вертолётах российского производства, и полёт состоялся без проблем в тех же условиях.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Раиси похоронили 23 мая в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.