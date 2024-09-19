Анкара, 19 сентября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Причины гибели иранского президента Эбрахима Раиси следовало бы пересмотреть на фоне ситуации с подрывом пейджеров в Ливане, сообщила 19 сентября газета Hürriyet.

Zuma\TASS Массовое шествие в Тегеране в память о погибшем президенте Эбрахиме Раиси

Издание задало вопрос, не причастен ли Израиль к гибели Раиси.

«После подрыва пейджеров следует пересмотреть версию гибели президента Эбрахима Раиси и [главы политбюро палестинского движения ХАМАС] Исмаила Хании», — сообщается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Раиси погиб 19 мая во время полёта на вертолёте вместе с министром иностранных дел Ирана Амиром Абдоллахианом, губернатором провинции Восточный Азербайджан Малеком Рахмати, аятоллой Мохаммадом Али аль-е-Хашемом в районе Верзеган. По официальной версии, вертолёт потерпел крушение из-за тумана.

Хания погиб 31 июля в результате удара по резиденции в Тегеране. Палестинец прибыл в столицу Ирана для участия в инаугурации нового президента. ХАМАС обвинило Израиль и США в гибели своего лидера.

В Ливане 17 сентября началась массовая детонация пейджеров, а затем раций, мобильных телефонов и прочих средств связи с литий-ионными аккумуляторами. В результате 20 человек погибли и более 450 получили травмы.

Министр информации Ливана Заяд Макари обвинил в происходящем Израиль. В постпредстве Ирана при ООН назвали взрывы терактом, за которым стоит Израиль. По словам постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, ответственность за происходящее лежит и на США — главном союзнике Израиля.

Источник агентства Reuters заявил, что несколько месяцев назад израильская Национальная разведывательная служба «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. заказанных «Хезболлой» устройств.