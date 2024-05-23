ВС Ирана раскрыли предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси
Генштаб ВС Ирана: после столкновения с возвышенностью вертолёт Раиси загорелся
Тегеран, 24 мая, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Вертолёт иранского президента Эбрахима Раиси, потерпевший крушение 19 мая, загорелся после столкновения с возвышенностью. Об этом сообщили в пресс-службы генштаба Вооружённых сил Ирана.
Текст соответствующего заявления приводит агентство Tasnim. В генштабе отметили, что на фрагментах вертолёта не нашли следов пуль или других подобных повреждений. В заявлении также отмечается, что пилот двигался по запланированному маршруту и не менял траекторию полета.
За полторы минуты до крушения он связался с пилотами двух других вертолётов, которые летели в кортеже. Записи разговоров диспетчеров с экипажем не выявили ничего подозрительного.
Поиски разбившегося аппарата велись всю ночь из-за плохих погодных условий и сложности рельефа. Место его падения обнаружил иранский беспилотник.
Как сообщало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение 19 мая. Воздушное судно потерпело крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.
В результате авиакатастрофы в Иране погибли Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.
Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной случившегося вероятно, стали крайне сложные погодные условия. Он уточнил, что полёт проходил над горной, труднодоступной местностью в условиях густого тумана и снега.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине.
Кроме того, российский президент отметил неоценимый личный вклад иранского главы в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном. Также свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров и посольство РФ в Тегеране.
Помимо этого, стало известно о том, что до проведения выборов обязанности иранского президента будет исполнять вице-президент страны Мохаммад Мохбер.