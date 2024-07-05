Тегеран, 6 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Голосование во втором туре выборов президента Ирана затянулось из-за жары, но в конце концов завершилось в 00:00 по местному времени. После закрытия участков начался подсчёт голосов. Об этом журналистам сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Время для голосования подошло к концу», — сказал Эслами, поблагодарив сотрудников избиркомов и организаторов выборов.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан в первом туре выборов президента Ирана не набрали более 50% голосов.

Явка избирателей в первом туре составила 40%.

Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде.

Вице-президент Мохаммад Мохбер временно исполняет обязанности президента Ирана.