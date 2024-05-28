Москва, 28 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 28 мая провёл телефонный разговор с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

«Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности», ― говорится в сообщении.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил Шойгу посетить Исламскую республику.

В свою очередь, секретарь Совбеза подчеркнул важность продолжения сотрудничества на высоком уровне между двумя странами в различных областях. Кроме того, он выразил соболезнования иранскому правительству и народу в связи с гибелью при крушении вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Ахмадиан поблагодарил своего российского коллегу за соболезнования и сочувствие, а также пожелал ему успехов на новом посту», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 12 мая освободил Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на должность секретаря Совбеза. Министерство обороны 14 мая возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Шойгу назвал решение вопросов, связанных со спецоперацией, поставки вооружения и боеприпасов главной задачей на посту секретаря Совбеза России. Он отметил, что в российской армии созданы необходимые резервы, чтобы наступление продолжалось. Это касается и военных, и техники, и боеприпасов.

Секретарь Совета безопасности России 20 мая выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Кроме того, Шойгу подтвердил готовность Москвы оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолёта, в котором находился иранский лидер.

Вертолёт президента Ирана потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.