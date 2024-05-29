Тегеран, 29 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Версия о том, что вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение из-за взрыва, произошедшего в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчёте Генштаба иранских Вооружённых сил по итогам расследования катастрофы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полёта или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности», — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

Отмечается, что к такому выводу специалисты пришли по результатам исследования обломков и частей вертолёта, а также оценивая расстояние между ними и то, как они были разбросаны.

В Генштабе также уточнили, ошибочной могла оказаться метеорологическая сводка, в которой погодные условия в день полёта назывались подходящими.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, перевозивший Раиси, потерпел крушение 19 мая. Воздушное судно разбилось на северо-западе страны в районе Верзеган.

В результате авиакатастрофы погибли президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной случившегося, вероятно, стали крайне сложные погодные условия. Он уточнил, что полёт проходил над горной, труднодоступной местностью в условиях густого тумана и снега.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине. Кроме того, российский президент отметил неоценимый личный вклад иранского главы в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.