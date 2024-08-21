Тегеран, 21 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. В Иране завершено расследование авиакатастрофы, в которой погиб президент страны Эбрахим Раиси. Об этом 21 августа сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности. А когда пилот заметил туман и попытался вывести воздушное судно на нужную высоту, вертолёту не хватило для этого мощности и он врезался в гору.

Агентство также сообщило, что спецслужбы Ирана допросили 30 тыс. человек и всё указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении вертолёта.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа, в которой погиб Раиси, произошла 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт, на котором он и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан возвращались с церемонии открытия гидроузлов двух ГЭС, рухнул. Погибли все, кто был на борту: пять пассажиров и три члена экипажа.

По итогам расследования катастрофы Генштаб Вооружённых сил Ирана в конце мая сообщил, что исключает версию, согласно которой вертолёт с Раиси потерпел крушение из-за взрыва, произошедшего в результате диверсии. Специалисты провели экспертизы, в ходе которых оценили расстояние между обломками вертолёта и их расположением на земле.

6 июля на выборах президента Ирана победил Масуд Пезешкиан. В тот жен день духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал ему продолжать курс Раиси.