Тегеран, 28 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. В Иране 28 июня открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента, объявленных после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси.

AP/TASS

За пост главы государства поборются четыре кандидата. Это экс-глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а также бывший депутат Масуд Пезешкиан.

Совет стражей конституции Ирана изначально одобрил шесть политиков для участия в президентской гонке. Среди кандидатов на пост президента был мэр Тегерана Алиреза Закани. Однако 27 июня он снял свою кандидатуру с выборов в пользу двух других кандидатов от консервативного крыла. Кроме того, в качестве одного из кандидатов собирался участвовать экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад.

Бывший иранский депутат Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая смогла пройти регистрацию на внеочередных выборах в Иране.

Право голоса на президентских выборах есть у почти 61,5 млн граждан Ирана. Процесс регистрации для участия в 14-м туре президентских выборов стартовал 30 мая и продлился до 3 июня. Окончательный список кандидатов огласили 11 июня.

Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение вблизи границы с Азербайджаном. В авиакатастрофе погибли ещё восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде. Президент России Владимир Путин выразил Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соболезнования в связи с гибелью президента.

Обязанности иранского президента временно исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.