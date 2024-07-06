Тегеран, 6 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал новому президенту страны Масуду Пезешкияну продолжить путь Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта в мае.

Vahid Salemi/AP/TASS Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

«Я советую избранному президенту Пезешкияну, доверяя Всевышнему и продолжая путь погибшего президента Раиси, максимально использовать богатые возможности страны, особенно молодые человеческие ресурсы, для удовлетворения нужд народа и прогресса страны», — говорится в поздравительном послании Хаменеи, которого цитирует его пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%).

Поле победы он назвал своих конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

Министр внутренних дел (МВД) республики Ахмад Вахидисообщил, что инаугурация Пезешкиана на пост президента состоится в ближайшее время.

С избранием Пезешкиана поздравили президенты России,Белоруссии, Азербайджана и Сирии,Владимир Путин, Александр Лукашенко, Башар Али-Асад и Ильхам Алиев соответственно.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Обязанности президента страны временно перешли к вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Раиси похоронили 23 мая в родном городе Мешхеде.