Брюссель, 11 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Евросоюз примет жесткие меры в ответ на пошлины США на европейскую сталь и алюминий, заявила 11 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Magdalena Miriam Tröndle/Global Look Press

Она осудила тарифы на импорт стали и алюминия, которые 10 февраля ввел президент США Дональд Трамп.

«Несправедливые пошлины против ЕС не останутся без ответа — они повлекут за собой жесткие и пропорциональные контрмеры», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Глава комиссии отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия. По её словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим как для бизнеса, так и для потребителей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил американские пошлины. Он назвал их «неприемлемыми» и пообещал, что Оттава укажет на негативные последствия таких тарифов.

Ранее глава Белого дома заявил, что США с 10 февраля устанавливают на импорт стали и алюминия пошлины в размере 25%. В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Свое решение он объяснял ужасным отношением европейцев к США.

В декабре президент США также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10% или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран.