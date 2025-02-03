Оттава, 4 февраля, 2025, 02:46 — ИА Регнум. США на 30 дней приостановят действие введённых в отношении Канады пошлин. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — заявил премьер-министр.

По его словам, в рамках договорённостей с США Канада собирается внести наркокартели в список террористических организаций, установить круглосуточный контроль за американо-канадской границей, а также запустить совместно с США орган по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.

Перед этим Трамп допустил приостановку действие пошлин на товары из Канады, если будут достигнуты договорённости между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая 1 февраля. Это было одно из основных его предвыборных обещаний. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на это пригрозила ответными мерами, но также предложила сотрудничать, а не конфликтовать.

Американский президент также обвинял власти Мексики в недостаточном контроле границы и допущении больших потоков мигрантов и контрабанды наркотиков. Кроме того, США начали высылать нелегальных мигрантов, используя военные самолёты.

3 февраля Трамп и Шейнбаум договорились, что США приостановят на месяц пошлины в размере 25% на мексиканские товары. Президент Мексики подчеркнула, что её коллега проявил уважение к южному соседу. Она также пообещала, что власти Мексики направят 10 тыс. военнослужащих национальной гвардии на границу с США для борьбы с наркотрафиком.