Оттава, 3 марта, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Оттава расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали несколько физических и юридических лиц, сообщила 2 марта пресс-служба главы канадского правительства Джастина Трюдо.

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«Премьер-министр объявил новые санкции против десяти физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров. Мы по-прежнему привержены работе с нашими партнёрами для усиления экономического давления на Россию», — указали в официальном заявлении.

По состоянию на 2 марта Канада ввела санкции против более чем 3 000 физлиц и организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале канадские власти ввели санкции в отношении российского журналиста Владимира Познера. Он отметил, что не знает, по какой причине попал в санкционный список Канады.

В январе власти Канады расширили санкционный список в отношении Белоруссии. В него включили десять физических и 12 юрлиц. Ввод новых санкций объяснили поддержкой России со стороны Белоруссии, а также, с точки зрения Оттавы, «продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека». Среди физлиц в списке оказались жена президента Белоруссии Галина Лукашенко, председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.

Президент Владимир Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Он отметил, что дефицит бюджета составил 1,7% ВВП, что является приемлемым показателем, особенно в сравнении с цифрами в развитых экономиках. Ранее Путин также отмечал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что специалисты со всего мира будут изучать экономическое чудо России, которая в условиях санкций демонстрирует хорошие результаты развития.