Оттава, 21 января, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы, если президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на все канадские товары в размере 25%. Об этом 21 января заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Global Look Press

Он напомнил, что ранее Трамп заявил, что хочет обеспечить США «золотой век», который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, более надёжную и доступную энергетику.

«Все эти ресурсы есть у Канады, и мы готовы работать с США ради создания процветающей и безопасной экономики в Северной Америке. Альтернативой для них стала бы [закупка] большего числа ресурсов из России, Китая или Венесуэлы», — сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада в любом случае ответит на решение США по тарифам, добавив, что «все варианты на столе».

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Трамп заявил о планах ввести пошлины в размере 25% на все поставляемые в США товары из Мексики и Канады, аргументировав своё решение невиданным ранее уровнем преступности и наркотрафика. Также политик заявил о готовности наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая из-за того, что в США якобы поступает в больших объёмах контрабанда наркотиков из азиатской страны, в том числе через Мексику.

2 декабря Трамп на встрече с Трюдо заявил, что если Оттава не остановит нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо на это пообещал усилить меры безопасности на канадско-американской границе.

6 января Трюдо объявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии Канады после избрания нового руководителя партии.

8 января Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США. По его словам, канадский и американский народы получают выгоду от их партнёрства в сфере торговли и в обеспечении безопасности. В ответ на это американский миллиардер Илон Маск назвал Трюдо девочкой и заявил, что его мнение ничего не значит, поскольку он больше не «губернатор Канады».