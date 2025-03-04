Оттава, 4 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп 4 марта начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию из-за введения тарифов на канадские товары со стороны США.

Sean Kilpatrick/AP/TASS Джастин Трюдо

«Сегодня США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, тарифы США вступили в силу в ранние часы сегодняшнего утра, в то же самое время ответила и Канада», — заявил Трюдо журналистам.

Кроме того, премьер-министр уточнил, что в ответ Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта глава правительства провинции Онтарио Даг Форд заявила, что регион может прекратить поставки электричества в США в ответ на введение пошлин на товары из Канады.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Трюдо назвал это решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили.