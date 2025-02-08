Торонто, Канада, 8 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что считает угрозы американского президента Дональда Трампа присоединить страну к США реальными. Об этом сообщил телеканал CBC.

Сергей Корсун ИА Регнум

На встрече с бизнес-лидерам на канадско-американском экономическом саммите в Торонто 7 февраля Трюдо заявил, что Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады.

«Господин Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это — это поглотить нашу страну, и это реально», — заявил Трюдо.

Отмечается, что заявление не предназначалось для прессы. Трюдо произнес эти слова в самом начале встречи с бизнесменами за закрытыми дверями, когда его микрофон не успели выключить после общения с журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с Трюдо в резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Как отметил телеканал Fox News, эта фраза вызвала у Трюдо нервный смех. Один из участников встречи пошутил, заявив, что Канада в этом случае стала бы очень либеральным штатом. В ответ президент США предложил разбить Канаду на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а другой — к консерваторам. Он также добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Трюдо пообещал ввести в ответ импортные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму $155 млрд. Через два дня он сообщил, что Вашингтон отложит введение пошлин, поскольку Оттава обязалась принять меры по предотвращения наркотрафика через канадско-американскую границу.

Глава Госдепа Марко Рубио 3 февраля заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с Оттавой по включению Канады в состав США в качестве 51-го штата.