Оттава, 2 февраля, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что жители страны в недоумении от решения властей США выбрать «их в качестве мишени». Так прокомментировал политик указы президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Канады.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — выразил удивление на пресс-конференции Трюдо.

По словам премьера, и Соединённые Штаты, и Канада должны совместно решать общие задачи в «других частях света».

Как сообщало ИА Регнум, Канада в ответ на действия США вводит импортные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд долларов. Кроме того, пошлины ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам, заявил 1 февраля Джастин Трюдо.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет. Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен.