Оттава, 12 февраля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно отверг идею американского президента Дональда Трампа о включении страны в состав США на правах 51-го штата, заявив, что такие разговоры не имеют смысла. Об этом он сообщил журналистам.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Джастин Трюдо

«Этому не бывать никогда. Я считаю, что мы должны серьёзно относиться к заявлениям Трампа и реагировать на них с должным вниманием. Канадцы вдохновляют своей сплочённостью и гордостью за страну. Они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируя силу национального единства», — отметил он, комментируя инициативу республиканца.

Трюдо также уточнил, что не переживает за будущее Североатлантического альянса (НАТО), ведь блок уже сумел пережить первый срок Трампа. Канадский премьер назвал этот альянс «самой успешной военной организацией в истории» и заявил о его важности в условиях современного нестабильного мирового порядка.

Трюдо подчеркнул, что Канада активно инвестирует в оборону, чтобы укрепить свои позиции и защитить суверенитет, намекая, что помощь США в этом вопросе стране не требуется.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. По словам республиканца, без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Президент добавил, что для канадцев присоединение к США будет означать снижение налогов, отмену торговых пошлин, а также гораздо лучшую военную защиту.

Трюдо в свою очередь заявил, что считает угрозы Трампа присоединить страну к США реальными. Он выразил уверенность, что Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады.