Оттава, 7 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался 7 марта, выступая на прощальной пресс-конференции в Оттаве.

TASS /Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA

Слезы на его глазах начали проступать, когда политик заговорил о своей заботе о канадцах, которая, по его словам, была для него на первом месте. Он также пообещал, что правительство не подведет граждан в последние дни работы.

«Именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем, что мы с вами, даже в последние дни этого правительства, мы не подведём канадцев ни сегодня, ни в будущем», — добавил Трюдо, когда его глаза стали совсем мокрыми.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951882" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трюдо расплакался на прощальной пресс-конференции

Как передавало ИА Регнум, Трюдо занимает пост премьер-министра с 2015 года. 6 января он объявил, что покидает пост главы правительства и лидера Либеральной партии, когда будет избран новый руководитель партии.

Перед этим глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос рассказал, что Либеральной партии Канады, согласно опросам, доверяют только 21,3% граждан. О доверии Трюдо заявили 17,4% участников исследования. При этом о поддержке Консервативной партии сообщили около 47% респондентов.