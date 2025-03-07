Трюдо расплакался на прощальной пресс-конференции
Оттава, 7 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался 7 марта, выступая на прощальной пресс-конференции в Оттаве.
Слезы на его глазах начали проступать, когда политик заговорил о своей заботе о канадцах, которая, по его словам, была для него на первом месте. Он также пообещал, что правительство не подведет граждан в последние дни работы.
«Именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем, что мы с вами, даже в последние дни этого правительства, мы не подведём канадцев ни сегодня, ни в будущем», — добавил Трюдо, когда его глаза стали совсем мокрыми.
Как передавало ИА Регнум, Трюдо занимает пост премьер-министра с 2015 года. 6 января он объявил, что покидает пост главы правительства и лидера Либеральной партии, когда будет избран новый руководитель партии.
Перед этим глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос рассказал, что Либеральной партии Канады, согласно опросам, доверяют только 21,3% граждан. О доверии Трюдо заявили 17,4% участников исследования. При этом о поддержке Консервативной партии сообщили около 47% респондентов.