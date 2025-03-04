Оттава, 4 марта, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его заявления о будущем крахе канадской экономики.

Justin Tang/Global Look Press

«Трамп неоднократно говорил, что хочет увидеть крах канадской экономики, потому что это позволит ему проще аннексировать нас… Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом», — заявил Трюдо на пресс-конференции 4 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Трюдо заявил, что Трамп начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию из-за введения тарифов на канадские товары со стороны США. Кроме того, канадский премьер назвал глупым решение президента США ввести пошлины на товары из Канады в размере 25%, подчеркнув, что его страна не намерена отступать от борьбы.

При этом Трюдо пообещал поддержку рабочим и предприятиям, которые могут пострадать от ввода тарифов, отметив, что ситуация будет сложной, но правительство и другие органы не оставят канадцев наедине с проблемами.

Ранее, 1 февраля, Трюдо решительно отверг идею Трампа о включении страны в состав США на правах 51-го штата, заявив, что такие разговоры не имеют смысла.

В тот же день американский лидер ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом Трамп заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Трюдо назвал это решение президента США несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. Глава правительства провинции Онтарио Даг Форд призвал прекратить поставки электричества в США в ответ на введение пошлин.