Оттава, 4 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Оттава сразу ответит на введенные Вашингтоном пошлины на канадские товары. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канада не оставит это несправедливое решение без ответа. Если американские тарифы вступят в силу сегодня в полночь по времени Восточного побережья [США] (08:00 мск 4 марта. — Прим. ред.), то в 00:01 [Канада] ответит 25% тарифами на 155 млрд [канадских] долларов (107,4 млрд долларов. — Прим. ред.) на американские товары», — процитировала его слова пресс-служба офиса главы правительства Канады.

Трюдо уточнил, что канадские власти сразу введут пошлины на товары из США на сумму 30 млрд долларов, а на оставшиеся 125 млрд долларов — в течение 21 дня. Канадский премьер отметил, что из-за введенных Вашингтоном санкций жителям США придется больше платить за продукты питания, бензин и автомобили, а также они потенциально потеряют «тысячи» рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля объявил о введении новых пошлин для Мексики, Канады и Китая. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны были составить 25%, а на товары из Китая — дополнительные 10%. Позднее эти ограничения отложили на один месяц.

Глава Белого дома 13 февраля объявил о введении зеркальных пошлин для торговых партнеров США, а 15 февраля распорядился ввести пошлины товары из КНР на сумму 600 млрд долларов. Министерство коммерции Китая осудило действия США как «односторонний протекционизм» и призвало вернуться к многосторонней торговой системе.

Трамп 27 февраля напомнил, что пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая вступят в силу 4 марта. По его словам, введение зеркального тарифа со 2 апреля состоится в полном объеме.