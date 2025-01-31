Оттава, 31 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Канада не оставит без ответа возможное повышение пошлин со стороны США. Об этом 31 января заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Global Look Press

«Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются», — предупредил он на заседании Совета по канадско-американским отношениям.

По его словам, канадцев могут ожидать непростые времена в ближайшее время, правительство готово к любым вариантам событий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность президента США введёт всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины. На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, из Китая — 60%. После инаугурации, подписывая свои первые указы, Трамп подтвердил, что с 1 февраля пошлины для Мексики и Канады составят 25%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы.

Введение властями США таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике, отмечали ранее американские СМИ.

Дональд Трамп заблуждается, думая, что размер американского рынка даёт ему значительные рычаги давления на другие государства, и угрожая им тарифами. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По мнению эксперта, даже если бы торговля с США полностью исчезла, то мир чувствовал бы себя «достаточно хорошо». США, добавил эксперт, сильно пострадали бы от потери торговли.