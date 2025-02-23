Вашингтон, 23 февраля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Поток наркотического вещества фентанила из Канады через границу с Соединёнными Штатами сократился на 90%. Об этом 22 февраля сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

White House Джастин Трюдо и Дональд Трамп. 2017

«Премьер-министр Трюдо сообщил президенту Трампу, что Канада обеспечила 90-процентное снижение потока фентанила через северную границу с США», — уточняется в заявлении пресс-службы Белого дома.

Употребление фентанила приняло в США масштабы эпидемии, при этом значительная часть этого наркотического вещества ввозилась через северную границу страны, со стороны Канады.

Трюдо отметил, что глава пограничной службы Канады посетит на следующей неделе США для переговоров со своими американскими коллегами.

Кроме того, по данным Белого дома, политики обсудили саммит G7, который запланирован на 24 февраля и приурочен к третьей годовщине начала конфликта на Украине.

«Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа прекратить войну и признал, что Трамп является единственным мировым лидером, который может добиться справедливого и долгосрочного мира», — отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Трюдо пообещал ввести в ответ импортные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму $155 млрд. Через два дня он сообщил, что Вашингтон отложит введение пошлин, поскольку Оттава обязалась принять меры по предотвращению наркотрафика через канадско-американскую границу.

Позже, 9 февраля, Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 млрд долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.