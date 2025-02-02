Оттава, 2 февраля, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Канада в ответ на действия США вводит импортные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд долларов. Кроме того, пошлины ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам, заявил 1 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объёмом $155 млрд. Это будет включать немедленные пошлины на товары объёмом $30 млрд со вторника, за которыми последуют пошлины на товары из США на сумму $125 млрд долларов через 21 день, чтобы позволить канадским компаниям и цепочкам поставок найти альтернативные варианты», — отметил Трюдо.

Введение пошлин затруднят доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий, пояснил канадский премьер.

По словам Трюдо, решение администрации Белого дома ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь реальные последствия для самих американцев.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Телеканал CNN отметил, что эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет.

Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен.

Ранее Джастин Трюдо подчёркивал, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Оттава рассмотрит все возможные варианты для ответа, предостерегал глава канадского правительства.

Введение администрацией Белого дома таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике, отмечали американские СМИ.