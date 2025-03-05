Вашингтон, 5 марта, 2025, 21:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме пошлин на товары.

White House/via Globallookpress.com

По словам американского лидера, канадский премьер позвонил ему, чтобы спросить, что может быть сделано в связи с пошлинами.

«Я ему сказал, что многие люди умерли от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики, и ничто не убеждает меня в том, что это остановилось. Он сказал, что ситуация улучшается, но я сказал: «Этого недостаточно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что разговор завершился в своего рода дружеской манере.

«Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин», — добавил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он уточнил, что все эти ограничения вступят в силу 4 марта.

4 марта Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин, если Оттава введет ответные меры.

Трюдо назвал решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили.

Кроме того, Трюдо заявил, что Трамп начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения тарифов на канадские товары со стороны США.

Трюдо 6 января заявил, что собирается в отставку с поста премьер-министра и лидера Либеральной партии, это произойдёт после избрания нового руководителя партии. После этого Трамп заявил, что для США невыгодно поддерживать Канаду как отдельную страну. По его словам, если Канада войдёт в состав США, это усилит её безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей».