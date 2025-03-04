Оттава, 4 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал глупым решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады в размере 25%.

AP/TASS

Выступая перед камерой на пресс-конференции, он обратился непосредственно к американскому лидеру.

«У меня не принято соглашаться с The Wall Street Journal, но Дональд, они указывают, что, несмотря на то, что вы очень умный парень, это очень глупый поступок», — процитировал его телеканал CBC.

Он подчеркнул, что Канада не намерена отступать от борьбы. При этом Трюдо пообещал поддержку рабочим и предприятиям, которые могут пострадать от ввода тарифов, отметив, что ситуация будет сложной, но правительство и другие органы не оставят канадцев наедине с проблемами.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля американский лидер ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом Трамп заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Трюдо назвал это решение президента США несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. Глава правительства провинции Онтарио Даг Форд призвал прекратить поставки электричества в США в ответ на введение пошлин.

4 марта Трюдо назвал действия властей США началом торговой войны с Канадой, отметив, что государство вводит ответные тарифы на американские товары. Он сообщил, что страна подала иск об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию.