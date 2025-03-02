Москва, 3 марта, 2025, 00:39 — ИА Регнум. В том случае, если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США защитят, видимо, украинские беженцы. Так иронично прокомментировала возможность отправки канадцев в ВСУ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

JustinLing Джастин Трюдо

Ранее Трюдо не исключил, что вопрос об участии канадцев в конфликте «находится на рассмотрении».

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала Захарова 2 марта в Telegram-канале.

Ранее российский дипломат также заявляла, что Канада даже не может на международной арене отстоять свою независимость, но обещает бороться за суверенитет Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова оценила шутку президента США Дональда Трампа о присоединении Канады в качестве 51-го штата и гимне этой страны. Также она вспомнила публичные заявления главы канадского МИД Мелани Жоли, которая посвятила свое выступление тому, как её страна привержена защите суверенитета Украины.

2 декабря на встрече с Джастином Трюдо Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Телеканал Fox News уточнил, что такое предложение вызвало у канадского политика нервный смех. Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата — один тяготел бы к либералам, а другой — к консерваторам.

21 февраля Трамп назвал гимн Канады прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. По мнению главы Белого дома, вхождение в состав США принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.