Москва, 6 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Пошлины, которые вводит президент США Дональд Трамп в адрес Канады, нацелены не на включение страны в состав Соединённых Штатов Америки, а на присвоение канадских ресурсов. Об этом в четверг, 6 марта, заявил военно-политический эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с ИА Регнум.

Трамп накануне, 5 марта, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Американский лидер уточнил, что канадский премьер позвонил ему, чтобы спросить о возможных действиях в связи с пошлинами.

США сейчас просто нужно более жёстко приручить Канаду к американскому хозяину, что они и делают, считает экс-офицер американских сил. То, что Штаты начинают опять смотреть на канадский газ, нефть, это уже другое дело, так как цены на канадские ресурсы сейчас слишком низкие, и чтобы Америке начать там зарабатывать, цена за баррель нефти должна быть в районе 85−90 долларов, рассказал Крапивник.

«Канада — это сырьевая база для Америки. Американцы уничтожили канадскую высокотехнологическую экономику, которая была очень активна в 1980-х годах, в начале 1990-х. У Канады просто нет промышленной базы, и она отсутствует. Компании были куплены, обанкрочены, вывезены из Канады и так далее», — сообщил военный эксперт.

Канада стала сырьевой базой для Америки, когда подписала соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (НАФТА), уточнил специалист. Он отметил, что американцы смогли эффективно раздавить экономику Канады, а также аграрную экономику Мексики, из-за чего столь много мигрантов направились в сторону США.

«Приводить сейчас Канаду в Америку нет никакого экономического смысла. В этом нет никакой логики. Забрать Канаду в том состоянии, в котором она есть — это означает тратить гигантские деньги на обанкроченную экономику. В Канаде гигантские проблемы. Там люди уже бегут из этой страны. «Зелёные» законы просто уничтожают промышленность. Там недостаточно жилой площади и большие проблемы с бандами»,— заявил Крапивник.

По мнению военного эксперта, Америка не будет принимать Канаду в состав Соединённых Штатов, и уж тем более вводить туда войска, так как в этом нет смысла. Заявления Трампа о том, что он не исключает использование армии в Гренландии, собеседник агентства тоже поставил под сомнение, заявив, что даже там этого сделано не будет.

«В Гренландии они просто прорвут систему независимости, чтобы та стала независимой. И потом приручат руководство откатами, деньгами, чтоб те переписали все свои недра в пользу американцев. Так что, Америке там просто нужно приручить ресурсы к себе»,— объяснил специалист.

Военный эксперт, в свете последних событий и слов Трампа призвал обратить внимание на границу США и Мексики. По словам экс-офицера американской армии, именно там может начаться самая настоящая, заграничная война с мексиканскими картелями, которые очень серьёзно вооружены.

«Картелей там огромное количество. Глава минобороны США Пит Хегсет уже угрожал тем, что они войдут в Мексику. Не первый раз для американцев. А там картели везде. У каждого генерала свой картель. Не говоря о всех остальных картелях. Так что, реальный конфликт, если и случиться на каком-то уровне, то на стороне Мексики»,— подытожил Крапивник.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он уточнил, что все эти ограничения вступят в силу 4 марта.

4 марта Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин, если Оттава введет ответные меры.

Трюдо назвал решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили.

Кроме того, Трюдо заявил, что Трамп начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию из-за введения тарифов на канадские товары со стороны США.

Трюдо 6 января заявил, что собирается в отставку с поста премьер-министра и лидера Либеральной партии, это произойдёт после избрания нового руководителя партии. После этого Трамп заявил, что для США невыгодно поддерживать Канаду как отдельную страну. По его словам, если Канада войдёт в состав США, это усилит её безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей».