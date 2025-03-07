Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что хочет пересмотреть границу двух стран. Об этом 7 марта сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Global Look Press/Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

По информации издания, Трамп затронул этот вопрос в телефонном разговоре с Трюдо 3 февраля, когда они обсуждали торговые отношения.

«Он сказал Трюдо, что не верит в то, что договор, устанавливающий границу между двумя странами, является действительным, и что он хочет пересмотреть границу. Он не дал никаких дополнительных объяснений», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп также упомянул о пересмотре вопроса совместного использования озер и рек между двумя странами, который регулируется рядом договоров.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. По его словам, без американских субсидий она перестанет существовать как жизнеспособная страна. Президент добавил, что для канадцев присоединение к США будет означать снижение налогов, отмену торговых пошлин, а также гораздо лучшую военную защиту.

1 февраля Трюдо решительно отверг идею Трампа о включении страны в состав США на правах 51-го штата, заявив, что такие разговоры не имеют смысла.

В тот же день Трамп ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%. При этом он заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Трюдо 4 марта заявил, что Трамп начал торговую войну против его страны, а также сообщил о том, что Канада подала иск во Всемирную торговую организацию. Кроме того, он назвал глупым решение президента США ввести пошлины на товары из Канады в размере 25%, подчеркнув, что его страна не намерена отступать от борьбы.