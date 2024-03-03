Материалы с тегом «Анастасия Ивлеева»
Охлобыстин осудил попытки артистов «отмыться» в Донбассе
Донбасс не может служить ни «прачечной» для участников скандальных вечеринок, ни местом, куда посылают в наказание. Об этом актёр Иван Охлобыстин заявил 3 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Актёр встретился с участниками фестиваля и обсудил с молодёжью ряд вопросов, в том числе о...
3 марта 2024
Ивлеева впечатлилась посланием Путина Федеральному собранию
Организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что озвученные главой государства инициативы искренне отзываются в ней самой. «Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне...
29 февраля 2024
Организатор «голой» вечеринки Ивлеева посетит Донецк вслед за Киркоровым
Блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева посетит Донецк с гуманитарным визитом. Об этом 22 февраля сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале. «Сегодня запланировала посещение Донецка организатор «голой» вечеринки блогер Настя Ивлеева...
22 февраля 2024
Суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки
Таганский суд Москвы 16 января зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в клубе 21 декабря. Соответчиком по иску заявлен оператор МТС, указано в картотеке дел суда. Иск подписали 29...
новость часа
17 января 2024
Орлова отвергла обвинения участника «голой» вечеринки Ивлеевой
Экс-солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова отвергла обвинения репера Vacio в том, что снимала «шок-контент» с «голой» вечеринки Ивлеевой и выкладывала кадры в Сеть. Также Орлова пригрозила музыканту ответственностью за клевету. «Спрятавшая лицо под никабом» — они явно преувеличивают...
15 января 2024
Семья участника «голой» вечеринки Vacio считает, что армия «сломает» рэпера
Старший брат рэпера Vacio (Николая Васильева) Яков рассказал, что их мама сильно переживает после перформанса с носком на гениталиях и последующего ареста. Она души не чает в сыне, но сам Николай после переезда в Москву о семье забыл. Яков уверен, что армия точно кардинально повлияет на жизнь...
новость часа
11 января 2024
Собчак сообщила, что Ивлеева уехала за границу
Блогер и организатор скандальной вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева уехала за границу. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале. Собчак утверждает, что причиной отъезда Ивлеевой стали опасения последствий «голой» вечеринки, которую та и организовала. «Настя Ивлеева уехала за...
6 января 2024
Собчак назвала размер убытков из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
Телеведущая Ксения Собчак лишилась примерно 15 млн рублей на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом она написала 5 января в своём Telegram-канале. Собчак прокомментировала слухи об убытках, которые понесли другие участники скандального...
5 января 2024
В Госдуме оценили реакцию россиян на «голую» вечеринку Ивлеевой
Вечеринки, подобные той, что устроила блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы, заявила ИА Регнум зампред комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Занко...
29 декабря 2023