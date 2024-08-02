Москва, 2 августа, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева накопила новый долг по налогам в сумме более 3,7 млн рублей. Ей вновь могут запретить выезд из России.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анастасия Ивлеева

По данным портала «Мои налоги», на 1 августа за Ивлеевой числится долг по уплате Единого налогового платежа в сумме 3 766 577,68 рубля. Портал предупреждает, что при превышении задолженности в 30 тыс. рублей может быть ограничен выезд за границу или арестованы счета в банках.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Анастасия Ивлеева выплатила более 20,9 млн рублей долгов перед Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Больше у неё не было задолженностей, с её имущества сняли арест.

Ранее квартира блогера в Москве и автомобиль Lamborghini Urus были арестованы, а их владелице был ограничен выезд за пределы РФ.