Москва, 22 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 20 млн рублей после ареста Lamborghini и квартиры, сообщил 22 июля источник ИА Регнум.

Сергей Савостьянов/ТАСС Блогер Анастасия Ивлеева

«Ивлеева оплатила задолженность перед налоговой в пятницу [19 июля]», — рассказал источник.

После того как блогер погасила задолженность, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сняли арест с имущества.

Ранее сообщалось, что ФССП возбудила против Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 млн рублей. При этом отмечалось, что долг блогера перед налоговиками увеличился в два раза. Так, общая сумма налоговой задолженности Ивлеевой составила более 20 млн рублей.

После организации скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года блогер попала в череду скандалов. Ивлеева несколько раз принесла публичные извинения. В интервью ресторатору Андрею Третьякову она рассказала, что на 33-летие не устроила вечеринку, а посетила Донбасс. В беседе блогер призналась, что не стала афишировать поездку.