В современном мире поговорка «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь» стала только актуальнее. В информационную эпоху любая неуместная или неудачная шутка может попасть в интернет и вызвать громкий скандал, а её автору принести серьёзные проблемы. В многомиллионных сетевых аудиториях точно найдутся те, кого услышанное оскорбит или разгневает и кто захочет наказать «шутника».

ИА Регнум

Яркий недавний пример — слова блогера и телеведущего Стаса «Ай, как просто!» (Станислава Васильева) о царской семье. Рассуждая в эфире «Соловьёв Live» о том, что накануне Революции российская буржуазия и семья Романовых были одержимы мистикой и различным знахарством, Васильев сказал:

«Вспомните, жена Николая Второго всё время искала магов и пророков для того, чтобы предсказать судьбу. Ну, или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток: свинцом!»

«Шутка» о тяжёлой болезни, гемофилии, и гибели 13-летнего цесаревича Алексея Романова вызвала шквал критики в сети. Телеведущий Борис Корчевников даже написал, что произнесённое вычеркивает Васильева «не только из журналистов, но и из людей».

Сам Стас «Ай, как просто!», который до 2021 года в основном занимался техноблогингом, а о политике на своём канале в YouTube начал говорить в 2022-м, после поездки в Мариуполь, извинился за неудачную шутку. Но при этом, назвал реакцию «излишним переполохом», а себя — «новой Ивлеевой».

«Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения. Это не было шуткой над убийством ребёнка, это скорее было просто неудачной шуткой про большевиков и белых», — написал блогер в своём Telegram-канале.

«Парад извинений»

А за несколько дней до ситуации с Васильевым разгорелся еще один «словесный» скандал, причиной которого стала неуместная шутка. Актриса Валерия Ломакина, выступая на комедийном шоу «Битва за время — 2», пошутила: «Карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины».

Едва ли актрисе удастся отделаться одними извинениями. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что обращается в Следственный комитет РФ с просьбой проверить слова Ломакиной на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Сама актриса при этом заявила, что шутка звучала в формате конкретного шоу, видео которого публиковалось только во «Вконтакте» и не должно было распространиться далее, а сама она читала монолог не от своего лица, а от лица лирической героини, и шутила о «людях, утративших связь со своей землёй и культурными традициями».

На официальных страницах Следственного комитета информации о проверке слов артистки нет, но на сайте Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», где служила Ломакина, её страница больше не доступна — скрыта или удалена.

Из других случаев неудачных шуток с последствиями можно вспомнить публичное раскаяние телеканала ТНТ за шутку о девушках из Ингушетии в комедийном шоу Comedy Woman. Извинения тогда не только записали многие артисты канала (включая тех, кто не принимал участия в передаче), но и генеральный директор компании Comedy Club Production Андрей Левин. Он лично посетил постоянное представительство Ингушетии в Москве и принёс извинения официальным лицам. Причиной послужил один из скетчей с героиней-ингушкой.

В свою очередь стендап-комик Иван Абрамов угодил в скандал из-за шутки о своей жене Эльвире. В своём монологе Абрамов сказал: сразу предупредил супругу, что изменит к ней отношение и даже пойдёт на супружескую измену, если она наберёт лишний вес. Сразу после выхода видео с монологом Абрамова жестко раскритиковали. Затем он не единожды заявлял, что жена читала текст перед его выступлением и не обиделась, но многие публичные люди не оценили «шутку». Оправдываться Абрамову пришлось ещё долго.

Шутки, грозившие международными скандалами

В целом же в русском юморе культура отмены и институт репутации пока работают не так жёстко, как в англоязычных странах. Во время предвыборной кампании Дональда Трампа старшей советнице его штаба Даниэль Альварес пришлось публично открещиваться от «шутки» его сторонника, комика Тони Хинчклиффа, оскорбившего пуэрториканцев.

В ситуации «отмены» и порицания оказывались многие: американский комик Реджинальд Хантер за антисемитскую шутку, связанную с войной в Израиле и высказанную на фестивале в Шотландии, комедиантка Кэти Гриффин — за расизм и оскорбление президента, стендап-комик Дэйв Шаппель — за шутки, содержащие «гомофобию и трансфобию».

Одна из самых показательных историй — неприятности, постигшие в 2022 году комедиантку Джоселин Чиа из Нью-Йорка, которая работала юристом до выхода на сцену. В своём монологе она не только жестоко и неосторожно высказалась о авиакатастрофе малазийского самолёта, разбившегося в Индийском океане, но и устроила настоящий международный скандал, рассуждая о непростых политических отношениях между Малайзией и Сингапуром. Шутки Чиа анализировали и комментировали дипломатические представительства США и обоих оскорблённых государств.

В России же всерьёз о культуре отмены заговорили год назад, в декабре 2023 года, после «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, к которой неслучайно апеллировал Стас Васильев. Тогда публичные люди, побывавшие на мероприятии, действительно столкнулись с серьёзными репутационными последствиями для карьеры.

О чём нельзя шутить сегодня

Современные юмор и сатира стали жёстче, циничнее и грубее. Одна из причин этого, считает бывший игрок команды КВН «Парапапарам», стендап-комик и сценарист Роман Филин, заключается в том, что с телеэкранов и из узких компаний единомышленников юмор ушёл в интернет. А там кто угодно может публиковать всё, что ему захочется.

В комментарии ИА Регнум Филин заявил: комик сам должен понимать, о чём шутить уместно, а о чём — нет.

«Если ты намеренно не хочешь создать какую-то провокацию, ты сам будешь ограничивать себя в текстах. И тем не менее периодически всё равно происходят скандалы, шутка выходит оскорбительной для кого-то. Мне кажется, сейчас люди обижаются больше, даже на те вещи, на которые не обиделись бы пару лет назад», — отметил комик.

Он рассказал, что сам не раз бывал в подобных ситуациях. Например, на него обижалось сообщество чайлдфри — «за безобидную шутку ругались, оскорбляли», критиковали за юмор об ЛГБТ-сообществе (движение является экстремистским и запрещено в России).

«Недавно меня обвинили в сексизме: у меня была шутка о том, как женщина пилит мужчину за рулём, любит ему подсказывать, когда он ведёт автомобиль. Я никого не оскорбляю, просто привожу пример, но мне всё равно пишут, что это сексизм», — добавил Филин.

Он отмечает, что на живых выступлениях — в барах и концертных залах — подобного не случается. Сообщества людей, которых может задеть та или иная шутка, гораздо более активны в интернете.

Филин также ответил на вопрос, на какие темы, по его мнению, сегодня лучше не шутить. В первую очередь он назвал тему СВО, следом упомянул национальности — «это запретная тема».

«Вот пример: какой-то комик пошутил про осетинский пирог, а потом выяснилось, что это не только национальное, но и религиозное блюдо, то есть для осетинов это очень оскорбительно. Наверное, об этом мог бы пошутить осетинский комик – он понимает контекст и пропускает тему через себя, ему позволительно. Как и русским – шутить о русских», — считает собеседник ИА Регнум.

В целом же в последнее время на российском телевидении, считает Филин, юмор становится мягче, корректнее, «чище». Нередко это элемент именно самоцензуры: авторы отказываются от острых шуток о политике, не шутят на темы ниже пояса.

«Обо всём уже пошутили» — это чушь

Нельзя сказать, что за минувшие тридцать лет «бесцензурного телевидения» российский юмор радикально изменился — опошлился, появилось больше провокаций или попыток эпатажа, говорит в беседе с ИА Регнум сценарист, телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин.

Он вспоминает, что начал редактировать Высшую лигу КВН в 1990 году, «когда всё, казалось бы, только начиналось». И проблемы были всё те же: в КВН приходили команды, которые пытались эпатировать пошлятиной, оскорбительными политическими шутками. И они проигрывали — всегда.

«Когда вам начинают жаловаться, что «уже обо всём пошутили» – это чушь. Каждый день приносит новую фактуру для шуток: меняется лексика, меняется сознание людей. Каждое поколение приносит с собой собственный юмор. Юмор неисчерпаем, как литература и искусство в целом», — уверен Марфин.

Он уверен, что уместность тех или иных шуток определяется, прежде всего, состоянием общества и конкретной публикой, перед которой выступает артист.

«Одно дело, если вы шутите об алкоголизме перед обычной аудиторией, другое дело — если в обществе анонимных алкоголиков. Очевидно, что там шутить на эту тему нельзя, — привёл пример сценарист. — В КВН я всегда говорил, что шутить можно обо всём, но есть темы, на которые пошутить настолько сложно, что вы потом замучаетесь пыль глотать».

Например, продолжает собеседник ИА Регнум, бесконечно сложно шутить на конфессиональные темы: можно о своей конфессии, но о чужой — нельзя, потому что это может задеть значительную часть общества.

«Понятное дело, что в условиях специальной военной операции трудно шутить на подобные темы. В первый момент, когда СВО только началась, была записана игра (КВН. — Прим. ред.), передача, которая вышла в эфир только через полгода. В первые дни люди вообще не могли смеяться, шутить, да и из этой передачи потом пришлось многое вырезать, потому что изменилось состояние общества», — вспоминает Марфин.

Важный момент, по его мнению, — насколько уместна та или иная острая шутка.

«Есть шутки, которые можно произнести в курилке, когда стоят, например, одни парни. Или одни девушки. Когда в компании есть представители другого пола, часть шуток уже отваливается. Что-то сказать уже будет неприлично.

Поэтому чем больше аудитория, тем выше порог пропуска. Самый яркий пример этого порога — скабрёзность или бранные слова: то, что можно сказать при клубной аудитории, но невозможно в большом зале или по телевидению», — сказал собеседник агентства.