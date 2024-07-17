Москва, 17 июля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП.

Кадр из трейлера сериала «Монастырь»

В частности, с Ивлеевой взыскиваются налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей. Исполнительное производство было возбуждено 27 июня.

Днём ранее «Известия» написали, что долг блогера перед налоговиками увеличился в два раза. Так, на 16 июля сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля. Издание отметило, что блогер не гасит долги уже третий месяц.

Как передавало ИА Регнум, Анастасия Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер, как организатор мероприятия, несколько раз принесла публичные извинения. В интервью ресторатору Андрею Третьякову она рассказала, что отказалась от вечеринки в честь своего 33-летия. Вместо этого она посетила Донбасс. Она призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что Донбасс не прачечная и для неё это интимный момент.

2 мая защита блогера обжаловала штраф за дискредитацию российской армии, назначенный Ивлеевой. Была подана апелляция на решение Тверского суда о назначении штрафа в 50 тыс. рублей. Ивлеева не явилась на заседание. Адвокат просил суд прекратить производство в связи с истечением сроков давности. Также сторона защиты заявила, что блогер не признала вину.