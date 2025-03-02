Москва, 2 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Москвы взыскал с блогера Анастасии Ивлеевой и ее бизнес-партнёра 7,3 млн рублей по делу о банкротстве бара «Капельница», передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анастасия Ивлеева

«Взыскать с Аникина Дмитрия Александровича, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны в конкурсную массу ООО «Капельница групп» 7 327 186 рублей 62 копейки солидарно», — сказано в документе.

В декабре 2024 года Московский городской суд признал законным постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей Ивлеевой за дискредитацию российской армии.

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