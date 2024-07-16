Москва, 16 июля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед налоговиками увеличился в два раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА Регнум Ивлеева, лапша

На 16 июля сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля.

Издание отмечает, что блогер не гасит долги уже третий месяц.

«Она игнорирует требования ФНС об оплате долга», — пояснило СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, сторона защиты 2 мая обжаловала штраф за дискредитацию российской армии, назначенный Анастасии Ивлеевой. Была подана апелляция на решение Тверского суда о назначении штрафа в 50 тыс. рублей.

Ивлеева не явилась на заседание. Адвокат просил суд прекратить производство в связи с истечением сроков давности. Также сторона защиты заявила, что блогер не признала вину.

Настя Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер, как организатор мероприятия, несколько раз принесла публичные извинения.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую вечеринку» пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили.

Ивлеева в интервью ресторатору Андрею Третьякову рассказала, что на своё 33-летие не устроила вечеринку, а посетила Донбасс. Она призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что Донбасс не прачечная и для неё это интимный момент.