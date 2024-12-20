Москва, 20 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров заявил в соцсети, что добился исключения из новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая попала в скандал после организации «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева

Артист отметил, что не раз высказывался об Ивлеевой и «уже устал от этого имени», поэтому был очень удивлён и возмущён её возможным появлением в новогоднем мюзикле. По словам Киркорова, он категорично обозначил свою позицию авторам шоу и Тине Канделаки, заявив, что «хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь».

В результате, добавил певец, Ивлееву лишили роли.

«Ну и очевидно, что между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, дресс-код скандальной вечеринки в «Мутаборе» требовал от участников быть в полуобнажённом виде. В их числе оказались многие звёзды эстрады и знаменитости, в том числе Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Ольга Орлова и другие.

Вечеринка вызвала широкий общественный резонанс. Позже Ивлеева принесла извинения и заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее.

Первым из участников, оправдавшимся за участие в «голой вечеринке», оказался Киркоров. Он рассказал пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что обещал Ивлеевой прийти на мероприятие, так как она снималась в его клипе, но потом, узнав детали вечеринки, передумал и быстро с неё ушёл. Он признал, что ошибся с выбором мероприятия. Вслед за Киркоровым публично извинились и другие. Так, Билан отметил, что посещение светских мероприятий — часть его работы и что его визит в клуб был «джентльменским».