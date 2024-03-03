Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Донбасс не может служить ни «прачечной» для участников скандальных вечеринок, ни местом, куда посылают в наказание. Об этом актёр Иван Охлобыстин заявил 3 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр встретился с участниками фестиваля и обсудил с молодёжью ряд вопросов, в том числе о нравственных ценностях. Участница из ЛНР поинтересовалась отношением Охлобыстина к поездкам артистов, замеченных на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, в Донбасс.

«Донбасс реально — это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьётся верное сердце России», — сказал Охлобыстин.

По его словам, относиться к поездкам туда артистов нужно рационально, «по-деревенски». Нужно взять от них всё, что привезут, но не питать иллюзий, что эти люди — «наши».

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка с дресс-кодом, требовавшим частичного обнажения, прошла в клубе «Мутабор» в Москве в декабре 2023 года и вызвала волну возмущения. Мероприятие Ивлеевой посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие известные персоны. После скандала некоторые из участников публично раскаялись и отправились в гуманитарные поездки по республикам Донбасса.

Так, Киркоров в феврале посетил городскую больницу № 2 в Горловке (ДНР), привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы. Билан побывал в Донецке, где также помог больнице, посетил приют для животных и забрал оттуда кота.

Ивлеева тоже захотела посетить Донбасс, но жители ДНР и военные этому воспротивились.