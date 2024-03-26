В центре Москвы открылся бар, совладелицей которого могла стать скандально известная телеведущая Настя Ивлеева, а название и позиции в меню однозначно намекали на «голую вечеринку».

Иван Шилов ИА Регнум

В соцсетях тут же поднялась волна возмущения: прежде Ивлеева всеми силами пыталась оправдаться за скандальную вечеринку, а теперь снова погналась за хайпом?

«Был вдохновлён Настей»

Сообщения об открытии лапшичной-бара Nudles появились утром в пятницу, 22 марта. Заведение расположено в Москве, в Столешниковом переулке.

На рекламных материалах Nudles без труда можно было узнать Ивлееву, а в меню представили коктейли «Почти голый коктейль», «Слезы Ивлеевой», «Коктейль с извинениями» и «Старая школа».

Быстро выяснилось, что Анастасия Ивлеева и только что открытый бар были подписаны друг на друга в Instagram (владелец, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Сама Ивлеева никак не комментировала появление Nudles. Название, к слову, намекает на игру слов — noodles (лапша) и nude (голый).

Тут же разыскали и официального владельца бара — им оказался известный ресторатор Александр Пичугин. Он гендиректор и совладелец «Феодальной сети баров» (в неё входят франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni).

В тот же день ИА Регнум обратилось за комментариями к Пичугину. Тот отказался говорить по телефону, но пригласил корреспондента в заведение. Там Пичугин заявил, что Ивлеева — не совладелица бара: «Юридически никак к Nudles не относится».

«Я был вдохновлён Настей и тем, как она показывала страны Азии в передаче «Орел и решка», — сказал ресторатор, отмечая, что по задумке ресторан должен передать дух Азии.

При этом он признаёт, что открытие подобного заведения — попытка хайпануть на теме «голой вечеринки». Комментируя название, Пичугин отметил, что слово Noodles — «заезженное», а Nudles — «просто привычно звучит для русского человека».

Ивлеевой в баре не было. Пичугин сообщил, что бар пока работает в тестовом режиме, попасть туда можно только по приглашениям, а официальное открытие запланировано на апрель.

Примечательно, что уже на следующий день со страницы заведения пропало меню с провокационными названиями. Сейчас там можно найти «Таинственный коктейль», «Инь, янь, похулигань» и коктейль «Самурайский». А фото Ивлеевой заменили на изображение другой девушки.

Провалившиеся бары и продающиеся чипсы

Еще в 2022 году СМИ писали, что Ивлеева намерена открыть бар в Москве в партнёрстве с Пичугиным.

Тогда же было зарегистрировано ООО «Блеск». По информации из системы «СПАРК», Ивлеевой принадлежит 20% бизнеса, Пичугину — 80%. Открытие планировали на лето 2023 года, но вскоре проект заморозили.

При этом юридическое лицо ликвидировано не было — в декабре 2023 года там обновили данные Ивлеевой, а уже в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.

В комментарии ИА Регнум Пичугин опроверг связь Ивлеевой с Nudles, но документы говорят о другом.

Согласно записям Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Ивлеева остаётся совладелицей компании ООО «Блеск». Доля её уставного капитала — те же 2 тысячи рублей, то есть 20%.

Кроме того, учредители ООО «Блеск» также являются руководителями или учредителями пяти других организаций, среди которых фигурируют «Коленки пчелы».

В 2021 году Ивлеева стала владельцем 45% акций в этой компании, занимающейся производством продуктов питания. Основной продукт — чипсы Easy Peasy.

Стоит напомнить, что в том же 2021 году Ивлеева анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но заведение так и не открылось. По состоянию на сейчас на ООО «Капельница групп» поданы два судебных иска. Совокупная сумма требований — более 25 миллионов рублей. Организация находится в процессе банкротства.

Жизнь после «голой вечеринки»

Новости об открытии «бара Ивлеевой» в Москве вызвали массовое обсуждение в сети. Главные эмоции — гнев и непонимание.

Гнев, потому что большинству пользователей показалось неуместным использование темы «голой вечеринки». А непонимание, потому что Ивлеева с конца декабря 2023 года просила прощения, каялась, плакала на видео и всячески пыталась сбросить с себя шлейф скандального мероприятия. А теперь — новый громкий пиар.

В комментариях даже предложили поменять название бара — на «Не та дверь».

«Голая вечеринка» прошла 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Организовала её Ивлеева. В числе приглашённых были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган и многие другие «селебрити».

При этом часть гостей облачилась в «почти голые наряды», а рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) разгуливал в носке, надетом на гениталии. Фотографии с вечеринки быстро распространились по сети, вызвав шквал негодования в обществе.

Резко против высказались общественные деятели, политики и бойцы СВО. Рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Вскоре начали всплывать факты о неуплате налогов и сокрытии доходов участниками вечеринки.

В феврале 2024 года появлялись сообщения, что Ивлеева намерена поехать в Донбасс, но поездка не состоялась.