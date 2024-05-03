Москва, 3 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева посетила Донбасс для «очищения биографии». Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Валерий Мельников /РИА Новости Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева

В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий похвалил блогершу, при этом подчеркнул, что она выбрала неправильную тактику и ей стоит брать пример с певца Филиппа Киркорова.

«Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочётов и ошибок, то Ивлеева всё как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — сказал Милонов.

Депутат назвал российское общество гуманным и милосердным. По его словам, все давно бы забыли про «голую вечеринку», если бы Ивлеева изменила свой образ жизни.

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает. Уже столько времени прошло, и можно было бы показать как-то своё изменившееся отношение к событиям и к организации мероприятий», ― подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что для этого есть масса возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, Анастасия Ивлеева в интервью ресторатору Андрею Третьякову рассказала, что на своё 33-летие не устроила вечеринку, а посетила Донбасс. Она призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что Донбасс не прачечная и для неё это интимный момент.

Ивлеева добавила, что, поскольку она «ответственно и тонко» к этому подходила, ей было очень важно поехать самостоятельно, без внимания со стороны общественности и прессы.

В конце февраля первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Ивлеева приедет в республику и привезёт гуманитарную помощь. Он предположил, что блогер так пытается вернуть себе признание. Безсонов заявил, что такие визиты оскорбляют жителей Донбасса.

После скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», которую устроила Ивлеева, певец Филипп Киркоров, утверждавший, что попал на мероприятие по ошибке, войдя «не в те двери», заявил о раскаянии. В феврале 2024 года исполнитель посетил Горловку, спел в больнице для медиков и раненых бойцов и привёз подарки. Кроме того, он побывал в Макеевке, где детям подарил куклы в виде самого себя.

Участники СВО опубликовали видеообращение, в котором заявили, что выступления таких звёзд им не нужны. Они предложили певцу, если он хочет смыть с себя позор, принять участие в боевых действиях. Актёр Иван Охлобыстин в свою очередь отметил, что Донбасс — это не «прачечная», чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты.