Красногорск, 30 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева подтвердила, что в её доме в Подмосковье задержали незаконно проникшего туда мужчину. Это был уже второй подобный случай, сообщила она 30 декабря в Telegram-канале.

Telegram/Настя Ивлеева

По словам Ивлеевой, в августе этот же мужчина выбил окно в подвале и ночью проник в дом. Он прошёл в её комнату с «битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись». Блогер проснулась от шума и поднялась на крышу, где дожидалась приезда силовых служб.

«Дурачок остался неудовлетворён и видимо решил повторить/закончить своё грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов», — написала Анастасия.

Она рассказала, что после первого инцидента, когда «было смертельно страшно», переехала из этого дома вместе с семьёй.

О втором вторжении мужчины в дом Ивлеевой сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, накануне 28-летний Иван У. перелез через забор, разбил окно битой и проник внутрь. Мужчина, принёсший с собой ещё и колючую проволоку, попал на камеры видеонаблюдения. В доме он исследовал полки с вещами, а при появлении полицейских спрятался в кладовой.

Мужчина страдает расстройством на фоне приёма наркотиков, отмечает канал. Дом Ивлеевой выставлен на продажу за 130 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее певец Филипп Киркоров заявил, что добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма «Небриллиантовая рука». Артист отметил, что не раз высказывался об Ивлеевой и «уже устал от этого имени», поэтому был очень удивлён и возмущён её возможным появлением в новогоднем мюзикле. По словам Киркорова, он категорично обозначил свою позицию авторам шоу и Тине Канделаки, заявив, что «хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь». В результате, добавил певец, Ивлееву лишили роли.

В конце 2023 года Ивлеева попала в скандал после организации «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор».