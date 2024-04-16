Москва, 16 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав Ивлеев после новости о составлении на его дочь протокола о дискредитации Вооружённых сил России заявил ИА Регнум, что его знаменитая дочь никогда не ругала армию. Также мужчина заметил, что после «голой» вечеринки все накинулись на его дочь без причины. Он заявил журналистам, что не позволит «каждой шавке тявкать» на Настю.

Соцсети Анастасия Ивлеева

«Зачем все докопались до ребёнка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у неё свой бизнес. Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В её высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю всё это несправедливым», — заявил Ивлеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии. Ей грозит штраф, сообщили 16 апреля в Тверском районном суде Москвы. В пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы сообщили, что заседание назначено на 25 апреля.

Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года.

Хамовнический суд Москвы 26 декабря принял коллективный иск к Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. Как сообщил адвокат Владислав Ватаманюк, миллионам российских граждан участники вечеринки причинили значительный нравственный ущерб. Иск подали 29 человек, в том числе продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Ивлеева как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил 22 февраля, что она собирается посетить Донецк и привезти в регион гуманитарный груз.

Жители Донецка выступили против приезда Ивлеевой, отметив, что она могла бы приехать намного раньше — у неё была такая возможность с 2014 года. Поездкой в Донецк блогер пытается вернуть свою репутацию, но Донбасс — не прачечная.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили на 90 дней.