Москва, 16 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

Настя Ивлеева

«Та самая дверь», — написала блогер, сопроводив свои слова эмодзи в виде флага России, галочки, цветка и воинского приветствия.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года состоялась скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Среди её гостей оказались такие известные личности, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критики. На фоне общественного возмущения её участникам начали отказывать в проведении концертов, а кадры с ними вырезали из новогодних телепрограмм. Киркоров в свою очередь отмечал, что попал на вечеринку по ошибке, войдя «не в те двери». Позже он спел об этом песню.

После вечеринки Ивлеева попала под проверку ФНС и лишилась нескольких рекламных контрактов. Она не признала вину в организации скандального мероприятия. Вместе с тем её адвокат заявил, что блогер якобы не знала, что участники вечеринки находились там в оскорбляющем человеческое достоинство виде.

В феврале стало известно, что Ивлеева собирается посетить Донецк с гуманитарным визитом. В Сети сразу заговорили о том, что визит позволит блогеру решить её проблемы и обелить запятнанную вечеринкой репутацию. В частности, жители Донецка резко высказались по поводу намечающегося визита Ивлеевой в ДНР. Они напомнили блогеру, что у неё было десять лет на то, чтобы посетить Донбасс.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчёркивала, что Донбасс не должен быть местом, куда деятели культуры могут ездить для так называемого покаяния. Особенно это касается тех, которые поменяли отношение к специальной военной операции.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».

Тем не менее 29 февраля Ивлеева прокомментировала послание президента России Путина Федеральному собранию, отметив, что озвученные главой государства инициативы искренне отзываются в ней самой.